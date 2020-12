Avevano rubato un abete di 4 metri da un vivaio di Posillipo i sei giovani sorpresi da una pattuglia dei carabinieri intenti a trasportare l'albero tipico del Natale in sella a tre scooter in marcia compatti lungo via Petrarca. Ne è sorto un inseguimento nel corso del quale due dei sei giovani impegnati nella fuga hanno perso il controllo della moto cadendo a terra e perdendo il carico che è stato abbandonato in strada.

I ladri sono riusciti tuttavia a far perdere le proprie tracce mentre la refurtiva è stata restituita. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per risalire alla loro identità.

