Napoli, Poste Italiane presenta il nuovo francobollo dedicato alla città

«L’Italia riparte e Napoli ti aspetta»: è il titolo del francobollo presentato oggi da Poste Italiane nello Spazio Filatelia di Napoli, in via Monteoliveto.

L’immagine, scattata da Velia Cammarano (fotografa dell’Ufficio stampa del Comune di Napoli), ritrae l’unicità di Piazza Plebiscito nelle prime ore mattutine: un’alba che illumina l’agorà di Napoli utilizzando il delicato uso dell’acquarello. La sua realizzazione nasce dall'idea di celebrare le bellezze e i valori dell'Italia turistica: così il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane hanno deciso di emettere una serie di francobolli che appartengono a un'unica serie tematica: Il patrimonio naturale e paesaggistico, di cui fa parte la Serie Turistica, che abbraccia anche la città di Roma, Milano Venezia, Firenze e Palermo.

Enrico Menegazzo, responsabile commerciale di Filateria aggiunge: «Naturalmente qui siamo a Napoli e il francobollo oggi rappresenta un angolo particolare di Piazza Plebiscito: una prospettiva di rinascita - come fa intendere la dicitura dello stesso francobollo -, è un messaggio di nuova vita lanciato con un vecchio strumento, il francobollo: una bellissima forma d'arte sempre attuale».

Carolina Picciocchi, direttrice della filiale di Napoli di Poste Italiane, apre la presentazione del francobollo dedicato alla città. Tra i presenti: Annamaria Palmieri, assessore all'istruzione e alle politiche sociali del Comune di Napoli che commenta: «In questo momento Napoli riparte, rinasce la cultura, parte l'estate in città, quindi questa foto coglie l'attimo e contemporaneamente ci dà un messaggio importante per il futuro prossimo e venturo. Naturalmente non vogliamo che questa ripartenza si interrompa: ci appelliamo alla responsabilità di tutti i cittadini affinché quest’estate sia un'estate gioiosa, festosa, piena di eventi in tutti i monumenti della città. Ma che sia un'estate anche grandemente responsabile - continua la Palmieri - Sarebbe bello che la foto di Velica Cammarano entri in tutti noi e diventi uno stimolo e uno spunto per strare per strada e godersi la città ed essere noi stessi turisti della nostra città».

Partecipa al momento dell'annullo anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che commenta: «Io sono un appassionato di francobolli, sin da ragazzo. Particolarmente importanti per legare la memoria alla vita del presente e alla proiezione del futuro». Dopo un ringraziamento rivolto all'azienda di Poste Italiane aggiunge: «Mai come in questo momento bisogna ripartire dalle bellezze del nostro paese, quindi di Napoli che è un punto di riferimento centrale nel mondo e nel nostro paese. Sappiamo le difficoltà, ma questi sono momenti che poi ci caricano, ci fanno sentire l'orgoglio di essere cittadini italiani, di ripartire uniti con solidarietà, coesione e voglia di collaborare, come abbiamo ulteriormente dimostrato in quest'occasione». Il sindaco conclude ricordando la collaborazione che c'è stata in questi ultimi 10 anni - concretizzata in diverse iniziative - tra il Comune di Napoli e Poste Italiane.