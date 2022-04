Biden pacifista solo dalla cintola in su: l'opera a Napoli dello street artist Eduardo Castaldo

Il presidente americano Biden pacifista ma solo dalla cintola in su. È la lettura dell'opera dello street artist napoletano Eduardo Castaldo che critica, nel suo stile, la politica Usa sulla guerra in Ucraina. Sul poster un sorridente Biden, incorniciato tra la bandiera a stelle e strisce e quella giallo/blu dell'Ucraina, regge una colomba bianca con ramoscello di ulivo ed una bandiera della Pace mentre in basso, alle spalle dell'impianto di affissione, si intravedono le gambe di un militare in divisa mimetica con tanto di fucile mitragliatore.

Un'immagine stridente che, nelle intenzioni dell'artista, rappresenta plasticamente la «doppia faccia dell'intervento e della politica degli Stati Uniti d'America nel conflitto in corso nelle aree dell'invasione russa in Ucraina».

L'opera unica, per ora senza nome, è stata realizzata a pochi metri da piazza Bovio pieno centro cittadino di Napoli da Castado autore di altre installazioni presenti in città sempre di critica rispetto al ricorso alla violenza ed alla guerra.