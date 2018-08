Licola, crepe sul ponte della Domiziana: chiuso dalla polizia municipale

Sabato 18 Agosto 2018, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2018 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI - Chiuso il ponte sulla Domiziana poco prima dell’impianto idrovoro che porta poi a via delle Colmate e via dei Platani. L’allarme lanciato da Umberto Mercurio, presidente dell’associazione Licola Mare Pulito, questa mattina. «Si è aperto un piccolo buco e ci sono delle evidenti crepe - spiega Mercurio -. Probabilmente dovute a qualche infiltrazione. Ho immediatamente avvertito vigili urbani e comune di Pozzuoli».Sul posto ci sono pattuglie della polizia municipale, tecnici del comune e della Città Metropolitana di Napoli. Al momento è stata chiusa al traffico il ponte e la zona con ripercussioni sul traffico per chi si sta recando verso i lidi del litorale Domizio e la zona flegrea.