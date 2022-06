Hyperloop, nuovo modello di trasporto: «Regione pronta a sfida innovazione»

Vincenzo Santangelo, consigliere regionale ha in una nota espresso la sua approvazione e il riconoscimento nel progetto riguardante i nuovi trasporti. «L'assessore Marchiello e il presidente De Luca ancora una volta hanno dimostrato di avere una visione lungimirante e attenta rispetto a quelle che sono le possibilità che arrivano dalle nuove tecnologie per potenziare i servizi e ridurre il consumo energetico - scrive Santangelo - L'impegno assunto questa mattina in risposta alla mia interrogazione sull'hyperloop apre le porte ad un nuovo modello di trasporto per la regione Campania che si candida ad un ruolo di guida nella movimentazione delle merci, ma anche nel trasporto passeggeri».

«L'hyperloop -continua- è un sistema di trasporto che consente a uomini e merci di viaggiare alla stessa velocità dei principali aerei di linea in tunnel sottovuoto e si alimenta attraverso pannelli solari. Va da se che tutte le problematiche connesse all'aumento del costo dei carburanti e alle immissioni nocive verrebbero meno se tale sistema dovesse decollare - spiega - La Regione Campania si è impegnata a mettere in campo tutte quelle azioni che possano consentire al nostro territorio di poter godere di tali opportunità proiettando con forza il nostro territorio nel futuro».