Sarà un Natale per pochi dal punto di vista dei consumi. In particolare a tavola: vista l’impennata dei prezzi, il cenone per una famiglia si annuncia più caro di «oltre un terzo» rispetto allo scorso anno. Il pesce, cibo principe della vigilia, conta aumenti medi del 40%, e sta diventando una merce quasi «di lusso».

Sono tanti, troppi, i fattori scatenanti dell’escalation: «Dalla guerra alla speculazione, dal caro-energia al cambiamento climatico, con le temperature elevate hanno prodotto penuria di pescato», spiegano associazioni di categoria, fornitori ed esperti del settore ittico.

Ma su tutto restano due dati di fatto. Primo: il potere d’acquisto a tavola per il cenone ’22 è ai minimi della storia recente per l’ormai quasi ex ceto medio. Secondo: gli aumenti dei prezzi sono spesso «inferiori all’inflazione, che è al 10%». Per la stragrande maggioranza delle famiglie partenopee, si annuncia insomma un cenone con gamberoni, vongole e polpi contati nei piatti.

La lista dei rincari copre praticamente tutto il pescato. Si salva solo il capitone, in sostanza, i cui prezzi sono invariati. Polpi, gamberoni, baccalà, astice, vongole: tutto il resto costa mediamente il 40% in più, secondo le stime delle associazioni. La vongola allevata l’anno scorso costava 16 al kilo. Quest’anno non si trova a meno di 20, spiegano da Confesercenti Campania. Va peggio per le veraci, che – informano da Fipe Confcommercio – nel 2022 si pagano fino a 60 euro contro i circa 40 dell’anno scorso. Le ostriche l’anno scorso costavano 8 euro al kg – stima ancora Confesercenti – oggi almeno 4 euro in più. Il gamberone pescato rosso nel ‘21 si trovava a 65 euro al kg. Quest’anno si vende a circa 80. Sull’ astice l’aumento raggiunge quasi i 20 euro al chilo. Per il polpo e il calamaro nazionali l’aumento è analogo e di rilievo: l’anno scorso si vendeva a 20 euro al kg. Quest’anno a 28.

Impennata anche per il costo del packaging: un cassettino di polistirolo per 3 chili di pesce nel Natale ’22 costa 60 centesimi. L’anno scorso i commercianti lo pagavano 20 centesimi. Il tutto sta producendo un crollo degli affari che supera il 20%. Climate change, speculazione, costo del petrolio e, staccata dalle altre, l’inflazione: la lista delle cause del cenone “frugale”, argomentate dalle associazioni di categoria, è ben nutrita.

«Sui rincari incide tantissimo il prezzo del petrolio – osserva Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente di Confesercenti nazionale – Per i pescatori il carburante costa il doppio rispetto all’anno scorso. Lo stesso vale per l’imballaggio, la plastica, il cartone e il ghiaccio. Rileviamo questo aumento non solo sul pesce, ma su tutti i cibi “natalizi”. Le materie prime, da sole, sono aumentate del 30%. I tempi non sono facili per i commercianti, che devono fronteggiare la rottamazione del mese scorso e in molti casi si sono indebitati con le banche. Il governo alleggerisca il peso delle tasse per gli imprenditori, oggi al 60%».

«Il costo del cenone per una famiglia salirà del 30% - spiega Massimo Di Porzio, presidente di Fipe Campania – si spenderanno 120 euro a persona, l’anno scorso ci si assestava intorno ai 90. Rispetto a quanto costava a novembre, a fine dicembre il pesce rincara del 40%. Non manca una certa dose di speculazione, cui va sommato il rincaro generale del mercato ittico rispetto allo scorso anno, schizzato del 25%. I fornitori lamentano poi problemi legati ai cambiamenti climatici, che non hanno portato all’arrivo di vere e proprie temperature invernali: ci sono 22 gradi, e di conseguenza si assiste a una mancanza di pescato e di materia prima sugli scaffali. L’offerta, in altri termini, è in certi casi inferiore alla domanda».

C’è gente, in pescherie, ma non come negli anni scorsi. Rosario Amato è titolare di Fish Market, una delle storiche genepesche del Vomero, tra il mercatino di Antignano e via Giordano: «Pago 3600 euro al mese di corrente, contro i 1200 del ‘21 - racconta - Gli affari procedono, in questi giorni, ma meno dello scorso Natale. Il baccalà secco norvegese da 25 kg, di qualità top, 12 mesi fa lo abbiamo pagato 190 euro. Oggi 300. Il nostro margine è ridotto a 5 euro. Anche il salmone: lo abbiamo comprato a 38 euro al kg, contro i 27 del ’21. Speriamo di recuperare un po’, ma se non calano tasse e bollette non ne usciremo». «Stiamo in guerra - aggiunge la signora Concetta Aiello di Atlantico Fish - Le navi non arrivano, ci mancano i prodotti principali. Stiamo provando a mantenere i prezzi invariati, ma rispetto al Natale scorso stiamo vendendo almeno il 25% in meno: la gente conserva il pane del giorno prima, e forse è giusto così. Capirete bene che la situazione è davvero di allarme».