Napoli Pride 2024, nel manifesto un San Gennaro arcobaleno

«A Napoli i miracoli li hanno fatti Diego Armando Maradona e San Gennaro. In questo caso ho preferito scomodare e disegnare il secondo»: queste le parole con cui il vignettista del quotidiano Metropolis, Marco Gaucho Filippi, ha presentato #Facciapride, la sua creazione per il Napoli Pride 2024.

L'opera rappresenta un San Gennaro stilizzato con una Mitra rainbow e l'hashtag #Facciapride.

«Il clima che si respira nel nostro Paese è pessimo, sia dal punto di vista politico che da quello sociale - commenta Filippi - Viviamo l'Italia del 2024 ma sembra di calpestare il suolo e respirare l'aria del ventennio sbagliato, quello del secolo scorso. Questo governo reazionario sta facendo di tutto per discriminare e ghettizzare la comunità LGBTQIA+ e le sue istanze».

«La lotta terrena per la rivendicazione dei diritti continua ad andare avanti ma, viste l'ipocrisia e la mediocrità di questa classe politica, sarebbe utile un miracolo. E questo miracolo può farlo solo #Facciapride, la versione arcobaleno di Faccia gialla, l'unico in grado di sciogliere i grumi di ignoranza, di paura, di odio e di violenza rappresi nell'ampolla della comunità arcobaleno e capace di far scorrere, libere e sciolte, tutte le forme d'amore possibili»