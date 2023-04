Msc World Europa, prima volta a Napoli: c'è anche Manfredi alla cerimonia del «Maiden call»

Il porto di Napoli ha accolto oggi Msc World Europa, nuova nave della flotta di MSC Crociere, tra le più avanzate al mondo sotto il profilo tecnologico e ambientale, alimentata a Gnl. Dotata di 22 ponti, una stazza lorda di 215.863 tonnellate, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, Msc World Europa è tra le navi da crociera più grandi al mondo e in assoluto la più grande alimentata a Gnl.

Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, ha detto: «La città di Napoli rappresenta per la compagnia un luogo di singolare importanza perché, oltre ad ospitare i nostri uffici con oltre 700 dipendenti ed il centro di formazione di eccellenza Msc Training Center, è una tappa strategica dei nostri itinerari nel Mediterraneo. Anche quest’anno confermiamo il nostro impegno nel valorizzare il capoluogo partenopeo, dove scaleranno 8 delle nostre splendide navi per crociere in tutte le stagioni dell’anno, tra cui Msc World Europa. La nave farà tappa a Napoli ogni lunedì per tutta l’estate, per un itinerario che comprende toccate a Genova, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia».

Per celebrare l’arrivo di Msc World Europa è stata organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la cerimonia marinara del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio.

Alla cerimonia, accolti dal comandante della nave Dino Sagani e da Leonardo Massa, hanno partecipato: Felice Casucci, assessore regionale al turismo della regione Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Andrea Annunziata, èresidente dell’autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale, e altri rappresentanti delle principali istituzioni e autorità del territorio.

La cerimonia si è conclusa con un estratto del «That’s Napoli Show», uno spettacolo ideato dal maestro Carlo Morelli in cui la canzone napoletana classica incontra le sonorità del linguaggio pop-dance internazionale.

Msc World Europa

È la nave da crociera a Gnl più grande mai costruita al mondo, nonché la più avanzata al mondo dal punto di vista tecnologico e ambientale. Oltre ad adottare le più recenti tecnologie «green» disponibili a livello globale, capaci di ridurre al minimo l’impatto sulla qualità dell'aria e sugli ambienti marini, Msc World Europa utilizza infatti un innovativo sistema di propulsione a gas naturale liquefatto (Gnl) – il carburante fossile più pulito attualmente esistente su larga scala – in grado di tagliare le emissioni di zolfo di oltre il 99%, quelle di azoto dell’85% e quelle di CO2 del 25%, eliminando quasi totalmente le emissioni di particolato.

Msc World Europa sarà inoltre dotata di sistemi di riduzione catalitica selettiva, connettività plug-in alla terraferma per ridurre le emissioni di carbonio in porto, sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue progettati in linea con l'organismo marittimo delle nazioni unite, il riciclaggio di cibo e rifiuti, un sistema di gestione del rumore irradiato sott'acqua per aiutare a proteggere la vita marina e una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l'uso del motore e ridurre ulteriormente le emissioni.