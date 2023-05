Napoli, presentato il programma “Insieme per gli Sdg”. Tajani: «Agritech eccellenza internazionale»

È stata presentata oggi, nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo, “InsiemepergliSDG” la campagna promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme ai partner Fao, Un Sdg Action Campaign, Commissione Europea, Ciheam Iamb di Bari e Save the Children. Nel 2023 la campagna toccherà Napoli, Trieste e Palermo, accendendo i riflettori sul ruolo delle città portuali italiane quale finestra sul Mediterraneo. Ciascuna tappa di “InsiemepergliSDG” contribuisce a un percorso che crea legami e relazioni tra i partner promotori dell’iniziativa e le realtà locali, con l’obiettivo di far emergere e valorizzare le migliori esperienze locali.

L’iniziativa sostiene e sviluppa percorsi di condivisione attraverso formazione e didattica, politica partecipativa, cittadinanza attiva, gioco e creatività. Parte integrante della campagna “InsiemepergliSDG” sono le due installazioni itineranti realizzate in collaborazione con i partner per informare e responsabilizzare giovani e famiglie sugli SDG e sul ruolo che ogni individuo può svolgere per il loro raggiungimento.

Il format della campagna prevede numerose attività tra cui: laboratori curati da Save the Children Italia nelle scuole; consigli comunali straordinari sull’Agenda2030 realizzati in collaborazione con gli enti locali partner; video mapping che mettono in luce e immagini gli SDG e le buone pratiche degli enti locali; media partnership sia a livello locale che a livello nazionale; organizzazione dei Will Meets organizzati dal media partner nazionale Will Media in collaborazione con il comune e l’università;

Le installazioni itineranti ed interattive della campagna “InsiemepergliSDG” portano alla scoperta degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'impegno dell'Italia e partner nazionali ed internazionali per il raggiungimento di tali obiettivi. Le installazioni sono visitabili presso il cortile del Maschio Angioino dal 24 al 27 maggio e si rivolgono al pubblico, giovani, famiglie e cittadini, per raccontare l'importanza dei temi legati alla sostenibilità e il ruolo che ciascuno di noi può giocare per un mondo più equo, sostenibile e pacifico.

Saranno organizzati anche laboratori didattici sugli SDG a cura di Save The Children Italia.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha osservato: «Sicuramente oggi il tema della sostenibilità è una delle grandi sfide che noi abbiamo davanti, anche gli ultimi eventi climatici lo dimostrano. C'è una grande sfida che è legata al cibo ed alla possibilità di avere abbastanza risorse per sostenere tutte le popolazioni. Napoli è stata scelta come luogo di riferimento per tutto il Sud d'Italia quindi si tratta anche di un grande riconoscimento del lavoro che si sta facendo e della responsabilità di Napoli su queste materie per il futuro».

Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale ha dichiarato: «Fin dall’inizio del mio mandato quale vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ho fortemente voluto che Roma ospitasse il vertice Onu sui sistemi alimentari sostenibili. I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sono una priorità dell’azione di politica estera dell’Italia. Tra questi, diversi riguardano la sfida - oggi ancora più fondamentale - di garantire la sicurezza alimentare ed equo accesso al cibo nel mondo. Realtà come il Centro Agritech dell’Università di Napoli Federico II rappresentano un’eccellenza a livello internazionale».

Per Vincenza Amato, presidente del Consiglio Comunale di Napoli, «la scelta del Governo di iniziare proprio da Napoli, città portuale, il proprio viaggio per rinnovare l'impegno sugli obiettivi dell'Agenda 2030 è il segnale di una rinnovata collaborazione tra la città e il Governo».

Matteo Lorito, rettore dell'università degli studi di Napoli Federico II, ha affermato: "L'Italia si è dotata di un nuovo strumento per aumentare la competitività del suo sistema agroalimentare. Il Centro Nazionale Agritech, con i suoi nove spoke distribuiti nel Paese, mette insieme 1500 ricercatori nei laboratori più avanzati sul tema delle nuove tecnologie per l’agricoltura, coordinati dall' hub a Napoli est, dove è partita anche la prima Agritech Academy».

Il programma degli appuntamenti vedrà un Consiglio comunale straordinario - Napoli e l'Agenda 2030 il 26 maggio alle 10,30 nella Sala dei Baroni, gli eventi “Le Politiche del cibo per le Città del Mediterraneo” il 26 e 27 maggio, al Maschio Angioino, e “Verso il vertice ONU sui sistemi alimentari: l’Italia presenta Agritech”, il 27 maggio alle 10,30 nell'Aula Magna del Campus di San Giovanni a Teduccio.