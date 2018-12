Concerto, fuochi e dance: a Napoli il Capodanno dei cinquecentomila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 31 Dicembre 2018, 09:00

La notte della grande festa di Napoli prenderà il via ufficialmente alle 21.30 al Plebiscito anche se in molti hanno storto il naso di fronte al gruppo di artisti selezionati per il lungo concerto: pochi nomi noti, troppi giovani. La macchina dell'organizzazione e della sicurezza, invece, entrerà in azione molto prima, a partire dal primo pomeriggio. Musica e divertimento in piazza e poi sul lungomare, controlli e prefiltraggio nelle aree circostanti per garantire che ogni momento sia realmente sereno.Scatterà alle 17 il piano di viabilità al quale si aggiungeranno i controlli di sicurezza. A dire la verità il piano di sicurezza è scattato già nella giornata di ieri con uomini delle forze dell'ordine che hanno minuziosamente verificato tutti i luoghi della festa: controlli con cani anti esplosivo in piazza e su tutta l'area del Lungomare dove si ballerà fino all'alba di domani.Ci saranno più di quattrocento vigili, poliziotti, carabinieri e finanzieri per governare la notte della festa napoletana. Divieto di transito alle auto nella zona del Plebiscito a partire dalle 17, percorsi blindati con new jersey e fioriere per proteggere chi ha voglia di divertirsi. In campo ci sarà anche personale della protezione civile per garantire tutela e soccorso in caso di malaugurate situazioni di difficoltà.I controlli, garantiscono i rappresentanti delle forze dell'ordine, saranno discreti ma serrati. La zona di prefiltraggio per le persone che andranno in piazza del Plebiscito partirà dalla porzione finale di via Toledo, si estenderà a via San Carlo e Piazza Carolina, arriverà, dal lato occidentale del Plebiscito, fino all'incrocio fra via Cesario Console e via Acton e in cima a via Santa Lucia.Personale delle forze dell'ordine sarà dislocato, in borghese, anche al centro della piazza. Uomini pronti a intervenire in caso di momenti di tensione, istruiti a identificare al volo eventuali malintenzionati pronti a replicare la follia dello spray al peperoncino, capaci di riportare a buone ragioni anche chi ha esagerato con l'alcol in attesa della mezzanotte.La presenza delle forze dell'ordine sarà puntuale non solo in piazza e lungo le strade della festa organizzata dal Comune, sono annunciati controlli anche nei pressi delle principali discoteche e luoghi di ritrovo dove i napoletani si riuniranno per trascorrere la notte di San Silvestro.