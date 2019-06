I pronto soccorso di Napoli senza medici: arrivano i rinforzi dalle corsie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 08:00

Carenze di medici, penuria di specialisti nei reparti di pronto soccorso: dopo il black-out registrato nei giorni scorsi al San Giovanni Bosco e la riunione convocata in Regione due giorni fa con tutti i manager arriva ora l'annunciata circolare della Direzione Salute di Palazzo Santa Lucia che indica ai direttori di Asl e ospedali le misure tampone da adottare. «È nota la carenza di personale medico nell'area dell'Emergenza-urgenza - premette Antonio Postiglione nella nota indirizzata ai vertici di Asl e ospedali - in particolare nei pronto soccorso e la necessità di evitare il concreto rischio che l'attuale carenza di organico possa causare insufficienze o interruzioni di pubblico servizio nel sistema dell'emergenza ospedaliera e territoriale nel periodo estivo. Pertanto si dovrà valutare l'utilizzo del personale medico appartenente alle discipline medico chirurgiche nell'ambito delle attività di pronto soccorso tenendo conto prioritariamente delle affinità e delle equipollenze previste dalle norme. Tali misure non dovranno comportare incrementi delle prestazioni aggiuntive». La circolare fa da sponda a provvedimenti già adottati da molte direzioni sanitarie per fronteggiare l'emergenza spesso con costi aggiuntivi. Ora i margini di manovra per individuare camici bianchi che forniscano dai reparti turni in pronto soccorso saranno più agevoli senza ricorrere ad aggravi di spesa (i 60 euro l'ora assicurati finora dalle prestazioni in autoconvenzionamento). Una misura tampone a cui farà seguito l'arruolamento di altri medici laureati privi di specializzazione che seguiranno corsi di formazione post laurea da addestrare all'emergenza e da utilizzare bei pronto soccorso e nelle rete del 118 sul modello di quanto già attuato in Toscana.