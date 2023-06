Bluexperience, Napoli protagonista della mobilità sostenibile sul Lungomare Caracciolo

Non poteva che tenersi oggi, nella giornata mondiale dell'ambiente, la conferenza di presentazione della seconda edizione di Bluexperience, il Salone internazionale della mobilità sostenibile, che si terrà a Napoli dal 9 all'11 giugno e che sarà aperto a tutti i cittadini.

La location quest'anno è nuova e suggestiva. Infatti, l'evento andrà in scena sul Lungomare Caracciolo, nel cuore della città, tra workshop, dibattiti e approfondimenti sul tema della mobilità sostenibile, sull'impatto degli spostamenti green e sul peso che hanno le grandi città italiane sull'ambiente.

Nel corso della conferenza è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e Mobilità di Napoli, che ha fatto il punto sulla situazione trasporti dell'area metropolitana: «Questo convegno interdisciplinare tratta il tema della mobilità sostenibile che è tra i temi più importanti della giunta Manfredi».

«Bisogna avere dei grandi trasporti rapidi di massa, quindi in particolare avere una metropolitana molto funzionante con le stazioni che devono diventare micro-hub.Si tratta di trovare soluzioni efficaci per la mobilità dell'intera area metropolitana che conta tre milioni di abitanti e ci sono tanti progetti in corso. Tra cui quello della linea 10 e della chiusura dell'anello della metropolitana linea 1 che cambieranno il volto alla città. Soprattutto stiamo mettendo in circolo i nuovi treni. Quando metteremo in circolazione il quarto nuovo treno raddoppieremo la capacità di questa linea con il biglietto più economico che c'è in Italia» ha concluso l'assessore.

Bluexperience ospiterà tutti i settori della mobilità sostenibile: automotive, mobilità leggera, motociclo, infrastrutture con le soluzioni di ricarica, energia, trasporto pubblico e privato.

Il Salone avrà un'area expo e un'area immersiva in cui è possibilefare test drive/ride sul lungomare e uno spazio convegnistico nel museo Villa Pignatelli.

Proprio qui il 9 giugno dalle ore 10 andrà in scena il convegno “Politiche e tecnologie per una mobilità sostenibile: sfide e soluzuoni per la decarbonizzazione dei trasporti”.

Interverrà un comitato tecnico-scientifico composto dai professori e ricercatori del territorio campano, con la partecipazione del Cluster Trasporti e del Most.

«La sfida - spiega la direttrice di Bluexperience, Milena Mazza - è doppia. Vogliamo promuovere un nuovo stile di spostamenti itelligenti, a zero emissioni e connessi. Realizzare città più vivibili miglorando la qualità dell'aria con il processo di decarbonizzazione che deve avvenire, secondo le direttive dell'Unione Europea, entro il 2050».

«D'altra parte - aggiunge Mazza - intendiamo ancora partire da Napoli. Racconteremo tutti i progressi fatti e i progetti in divenire sul nostro territorio. Noi crediamo che dal sud possa partire un nuovo riscatto anche per la mobilità sostenibile».