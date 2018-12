Napoli, la protesta degli animalisti davanti al circo Togni a Fuorigrotta

Lunedì 24 Dicembre 2018, 14:28

Si sono dati appuntamento tra via Nuova Agnano e viale giochi del Mediterraneo, attivisti ed animalisti per protestare contro il circo che in questi giorni ha “messo le tende” tra Bagnoli e Fuorigrotta.Con cartelloni, striscioni e fotografie hanno urlato il loro “no” ai classici spettacoli che prevedono l’utilizzazione degli animali.Con lo slogan: «Insegnate ai vostri bambini l’amore ed il rispetto per ogni forma di vita» i manifestanti hanno fermato le auto dirette agli spettacoli, per sensibilizzare le famiglie ed i bambini.Questa però, non sarà l’unica protesta che le associazioni e gli animalisti metteranno in atto. Per sabato 5 gennaio infatti, è previsto un presidio a Palazzo San Giacomo per chiedere l’intervento del sindaco rispetto all’abolizione di questi spettacoli sul territorio cittadino.