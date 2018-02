Cento napoletani invadobono il Parco Mascagna: protesta contro la chiusura

Domenica 11 Febbraio 2018, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 11-02-2018 14:21

Circa cento cittadini dei quartieri Vomero e Arenella hanno «invaso» pacificamente stamattina alle 10 il Parco Mascagna in via Ruoppolo a Napoli. Il parco è chiuso da circa sette mesi in attesa della potatura dei rami degli alberi e stamattina alcuni esponenti di associazioni civiche hanno aperto un varco nel cancello dando il via alle tante famiglie, che sono entrate con i bambini che indossavano i vestiti di carnevale. Per circa due ore le famiglie della V Municipalità hanno ritrovato le giostrine e lo spazio alberato del Parco, all'esterno del quale sono stati affissi manifesti di protesta.«È la seconda volta che entriamo - spiegano alcuni manifestanti - per dimostrare che il quartiere ha bisogno di riappropriarsi di questo spazio dove giocano i bambini e si intrattengono gli anziani». Intorno alle 12.30 sono intervenute la polizia municipale e la Polizia di Stato, per motivi di sicurezza dei manifestanti, e la pacifica invasione del Parco Mascagna si è conclusa