Napoli, è psicosi dopo il crollo di Genova: «Verifiche sul ponte di San Rocco»

Venerdì 31 Agosto 2018, 18:21

Ponti, strade e viadotti. Sono sempre di più i cittadini che si interrogano sulla sicurezza delle strutture sopraelevate dopo il disastro del ponte Morandi di Genova.A cavallo tra III e VIII Municipalità c'è il ponte di San Rocco di Miano, da tempo sotto osservazione da parte dei cittadini che invocano a gran voce verifiche e controlli.«Vediamo porzioni della muratura crollata che hanno messo in luce le strutture interne in ferro - dichiara Simona Provvido del Comitato Frullone-San Rocco - e per questo abbiamo richiesto più volte l’intervento di geologi, architetti e ingegneri esperti della materia per capirne di più. Non solo, anche il ponte di via Vecchia San Rocco andrebbe visionato con attenzione».