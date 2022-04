Napoli, pulizia straordinaria di piazza Cavour con l'assessore Santagata

Iniziate questa mattina le attività di pulizia straordinaria di piazza Cavour, lato Museo Nazionale «Mann» con l'assessore Santagada e gli operatori dell'Asia.

L'assessore alla Salute e al verde della giunta Manfredi Vincenzo Santagada è personalmente sceso in campo per ridare splendore ad una zona non solo turistica ma che è anche un polo culturale per i cittadini e i turisti.

APPROFONDIMENTI LA STRATEGIA Turismo a Napoli, più infopoint e pulizia 3 volte al giorno:... IL CASO Stagionali introvabili, profughi ucraini "in soccorso" di... VOGLIA DI NORMALITA' Napoli, le pagelle dei visitatori: «Male trasporti e traffico,...

Come si può vedere nella foto, abiti, valige e altri oggeti sono sparsi vicino l'ingresso della metropolitana. Alcuni potrebbero appartenere a qualche clochard.

Sul luogo anche la polizia municipale che permette agli operatori Asia di lavorare, garantendo la supervisione.

Nel frattempo, sulla pagina social della terza municipalità non mancano i commenti dei cittadini che scrivono: «Finalmente, era ora!».

La scorsa settimana, una trentina di profughi ucraini avevano pulito la zona in segno di gratitudine verso i cittadini partenopei: «Vogliamo esprimere in una modo concreto la nostra riconoscenza al popolo napoletano per l'accoglienza che da sempre ci riserva» - come ha spiegato mentre raccoglieva i rifiuti e le erbacce insieme con i connazionali e i netturbini; in piazza con loro anche il presidente della Terza Municipalità Fabio Greco e il consigliere Salvatore Marino.