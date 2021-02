Napoli: raccolta fondi per Mattia, 3 anni, nato con una malattia all'orecchio

«Un giorno avevo le cuffie e lui mi disse “voglio metterle anch’io”. Dovetti spiegargli che “un pezzetto del suo orecchio era rimasto nella pancia di mamma” quando lui era nato». Marianna Allozzi, 34 anni, è la madre di Mattia (nella foto quand’era più piccolo, insieme ai genitori) che oggi ha 3 anni ed è affetto da atresia all’orecchio destro, una malformazione congenita che ha dalla nascita. Una problematica che ha condizionato da subito la vita del bimbo di Secondigliano, che a quell’orecchio sente al 30%. «Durante la gravidanza i medici non avevano riscontrato alcuna anomalia - spiega la mamma - solo quando ho partorito mi hanno dato la notizia. Da allora ogni 6 mesi Mattia si sottopone a esami audiometrici». Pian piano che cresce però il bambino manifesta difficoltà: oltre che nell’udito, potrebbe averne anche nel linguaggio e nell’equilibrio. «Lui non sente i suoni che noi magari percepiamo appena e in ambienti dove c’è molto rumore si tappa le orecchie perché gli dà fastidio». Intanto da un anno Mattia ha interrotto gli esami a cui doveva sottoporsi periodicamente, a causa del Covid. Ma l’urgenza maggiore, quella che gli consentirebbe di condurre una vita normale come i suoi coetanei, è un intervento che in Italia è possibile fare soltanto intorno agli 11-12 anni. Anche se questo significherebbe rallentare e rendere ancor più difficoltoso il suo percorso di crescita psico-fisica. Così un giorno Marianna, navigando in internet per informarsi sulla malformazione del figlio, si è imbattuta in un famoso specialista che lavora a Los Angeles.

APPROFONDIMENTI IL REGALO Napoli: una divisa da poliziotto per Davide, che a tre anni ha... PICCOLO GUERRIERO Bimbo di un anno supera trapianto al fegato e Covid: «È... LA STORIA Napoli, l'appello per salvare il piccolo Massimiliano:...

«Da quando Mattia è nato i medici ci dissero che avremmo dovuto affrontare tante problematiche, considerato che al 90% non aveva nemmeno il condotto uditivo», spiega ancora Marianna insieme al marito Luca Grasso, di 35 anni. Così dopo tante ricerche i due genitori hanno ritrovato la speranza con il medico statunitense: «è l’unico in grado di ricostruire il condotto uditivo di nostro figlio, in modo del tutto naturale anche sul piano estetico». Un primo consulto è avvenuto attraverso una videochiamata per valutare il percorso da intraprendere. Ma l’ostacolo più grande saranno i costi per affrontare viaggio e operazione: circa 90mila euro. Da qui l’idea di Luca e Marianna di lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme (il link è “Aiutiamo Mattia per un futuro senza pregiudizi”). Aperta sabato scorso la raccolta ha superato per ora i 12mila euro: «La strada è lunga, ma non disperiamo e ci affidiamo alla sensibilità di chi vorrà aiutare Mattia ad avere un futuro migliore come gli altri bambini», concludono mamma e papà, mentre Mattia sorride guardando i cartoni animati nella sua cameretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA