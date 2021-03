Napoli, raddoppiano le postazioni di raccolta di oli esausti

Raddoppiano le postazioni di raccolta di olio vegetale domestico esausto sul territorio cittadino. Lo rende noto il Comune e di Napoli. Ogni mese, i cittadini possono conferire gli oli derivanti dalla cottura e dalla frittura dell'olio d'oliva, di semi e dai grassi vegetali ed animali presso le adeguate postazioni nel territorio comunale. Asia Napoli in sinergia con l'assessorato all'Ambiente ha aumentato i punti di raccolta itineranti passando da 12 a 24, mentre restano sempre attivi quelli fissi presso le 10 isole ecologiche.

Le nuove postazioni, garantiranno una copertura - si sottolinea - «pressochè uniforme sul'intero territorio di Napoli, fornendo ai cittadini un servizio aggiuntivo per facilitare il conferimento di questi rifiuti. Inoltre, appena possibile, saranno attivati nuovi punti di raccolta presso siti pubblici quali le sedi della Municipalità, presso scuole e parchi pubblici».

«Esprimo soddisfazione - dice l'assessore all'Ambiente, Raffaele Del Giudice - per il potenziamento di questo servizio e ringrazio Asia e tutti i lavoratori per il lavoro svolto. È importante dimostrare concretamente attenzione e rispetto per l'ambiente raccogliendo in un contenitore l'olio domestico prodotto e conferirlo nelle modalità adeguate».