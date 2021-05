Napoli, raccolta porta a porta al palo; Chirico attacca Asìa: «Ora una programmazione seria»

La raccolta porta a porta accende lo scontro tra la Seconda Municipalità e Asìa. La differenziata stenta a decollare dopo anni di promesse e il presidente Francesco Chirico contesta duramente i criteri utilizzati dalla partecipata per l'attivazione del sevizio e lo dice apertamente alla sua numero uno Maria De Marco, ospite a piazza Dante. «Il servizio non può seguire semplicemente una logica legata al numero dei residenti - attacca Chirico -. La seconda Municipalità è sede universitaria, ospita metro, circum e funicolare. Ha mercati rionali importantissimi, ha strade principali per lo shopping e il turismo. Per non parlare degli ospedali. La popolazione che trascorre ore nel nostro territorio si moltiplica in modo esponenziale oltre i semplici residenti. Queste persone consumano suolo e producono rifiuti. Siamo a tutti gli effetti l'hub della città. Se a questo si aggiunge che una strada è coperta dalla raccolta e un'altra no, appare facilissimo aggirare l'ostacolo. Serve quindi una copertura totale e non a macchia di leopardo, utilizzando criteri adeguati. Non ci fermeremo fino a che non avremo ottenuto una programmazione seria».

Rincara la dose l'assessore all'Igiene: «Esistono ancora troppe sacche di territorio scoperto che danneggiano anche le zone limitrofe coperte dalla raccolta. Nel 2017 grazie a una delibera di giunta comunale doveva partire nelle "Case nuove", ad oggi tutto fermo. Come sono al palo Forcella, piazza Mercato e parte dei Quartieri spagnoli. Troppi impegni disattesi».