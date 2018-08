Mille giorni tra i lavori di via Marina: «Erbacce e alberi secchi, facciamo i giardinieri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 30 Agosto 2018, 07:30

«Più che su una strada principale mi sembra di essere in una via secondaria, tanto ormai siamo abbandonati. Mi auguro però che, prima o poi, il tram lo vedremo passare». Pantaloncini corti, t-shirt e scarpe da ginnastica, Clemente Morgillo è il titolare di un colorificio in via Marina. Più che fiducioso il commerciante sembra sarcastico, in un assolato pomeriggio di fine agosto, mentre parla sulla soglia del proprio negozio degli interminabili lavori di riqualificazione della strada che collega il centro alla zona industriale.«Guardi, in realtà sono un po' perplesso. Perché se da un lato, con l'apertura del cantiere sembrava che via Marina potesse tornare ad essere un'arteria fiore all'occhiello a pochi passi dal centro e da piazza Garibaldi, oggi veda lei stessa com'è ridotta».«Basta guardare davanti al mio negozio, a due passi dall'ospedale Loreto Mare. Alberi e aiuole piantumati e ridotti ad erbacce incolte, distrutte da pioggia e sole. E sa chi se ne doveva prendere cura?».«Il Comune».«Invece, nonostante sia stato realizzato un impianto automatico di irrigazione, siamo noi commercianti a doverci preoccupare di innaffiare ogni giorno quel poco di verde rimasto».«Fino a poco tempo fa si vedevano ancora i tubi spuntare dall'erba. Ora nemmeno più quelli. Forse li hanno distrutti i soliti vandali».