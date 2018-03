Napoli, nuovo raid nella Galleria Umberto I: sostituito e vandalizzato un vetro di copertura sul pavimento

Giovedì 15 Marzo 2018, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 12:39

Cambiato da poco ma subito vandalizzato il pavimento in vetro al centro della galleria Umberto I. Non è il primo elemento architettonico “preso di mira” dai ragazzini che frequentano la zona e che da tempo, continuano ad agire indisturbati negli spazi del monumento del XIX secolo.«È incredibile che si continui a permettere tutto questo, nonostante gli allarmi degli ultimi periodi», dichiara Riccardo Pierantoni residente in galleria.«Siamo sempre meno protetti e le scorribande continuano senza che nessuno si opponga. La sicurezza è ormai un miraggio e le istituzioni sembrano essere sempre più siede alle nostre proteste. Siamo disperati e non sappiamo più a chi rivolgerci».