Napoli, record di presenze al Monte Echia: tutti in fila all'ascensore panoramico

Lunghissime code di turisti e cittadini all’ingresso degli ascensori che portano in cima al Monte Echia. Anche oggi la fila ha raggiunto quasi il Lungomare attraversando via Santa Lucia. Lo rende noto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

«Oltre settemila biglietti registrati nella giornata di sabato per salire in cima a uno dei luoghi simbolo della città, dove nacque il primo insediamento partenopeo. Oggi la lunga fila all’esterno dell’impianto promette numeri altrettanto importanti. L’apertura degli ascensori è un risultato positivo per il quale è giusto rendere merito all’Amministrazione comunale che è riuscita a sbloccare i lavori dopo 17 anni».

«Un lungo stop contro il quale ci siamo battuti per anni affinchè si restituisse ai napoletani questo luogo. Grazie a quest’opera cresce ancora l’offerta culturale e paesaggistica rivolta agli amanti di Napoli e della sua storia. Significa che abbiamo visto giusto nel chiedere investimenti per opere infrastrutturali che favoriscano i flussi turistici e l’economia sostenibile della città. Manterremo alta l’attenzione affinchè vengano garantiti decoro e pulizia dell’area sottoposta a questo vero e proprio boom di presenze». Questo il commento di Borrelli.