Sfogliate, souvenir e gite nei luoghi del turismo: a Napoli il bancomat è fantasma

Venerdì 24 Maggio 2019, 07:30

Una turista bionda in gonnella e bicicletta, che sembra uscita da un film italiano di Woody Allen, smette piano di pedalare, si avvicina a un negozietto di via dei Tribunali e sceglie una calamita con Golfo e Vesuvio. «Posso pagare con carta di credito?», chiede a un commerciante. Lui scuote il capo: «Impossibile - si giustifica con gentilezza - Non funziona. Il dispositivo ce lo abbiamo, ma purtroppo è in sostituzione». Lei, la turista, si rimette in bici e si allontana un po' delusa. Non è l'unica. La scena del «mancato acquisto» si ripete spesso nei vicoli del centro storico: Napoli preferisce il cash. Pagare con carta di credito, bancomat o Pos non è sempre facile in città. Dalla Napoli Sotterranea a Pintauro, da Casa Infante ai negozi di gadget per turisti, più diverse botteghe di pastori a San Gregorio: «Il Pos non lo abbiamo, ci dispiace, solo contanti», è il ritornello. Ai commercianti che snobbano il dispositivo di pagamento elettronico si aggiungono anche molti tassisti, in barba all'obbligo, partito nell'autunno del 2017, di consentire il pagamento elettronico.