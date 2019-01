Degrado, rifiuti e giovani in fuga: nulla è cambiato nel rione dell'amica geniale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2019 07:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ma state ancora in giro a guardare i palazzi dell'amica geniale? Ma non vi siete ancora sfasteriati, non siete stufi? Non tenete nient'altro da fare?». La donna non è aggressiva però è decisa, invita a fare due foto in fretta «tanto raccontate sempre le stesse cose, che i palazzi fanno schifo, che le strade sono sporche...».No, signora, abbia pazienza, noi non vogliamo raccontare i palazzi e nemmeno le strade, a noi interessa parlare del Rione Luzzatti: come si vive qui? «E che volete che vi dico? Fatevi un giro e poi ne parliamo».I tanti appassionati de «L'amica geniale» ci perdoneranno: nelle prossime righe la vicenda del romanzo sarà appena sfiorata, i luoghi di Lila e Lenù resteranno sullo sfondo perché abbiamo tentato di incrociare la vita, non il racconto: anche se, alla fine, la vita s'è mostrata identica al racconto, presentandosi in tutta la sua desolazione.