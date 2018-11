Napoli, rabbia e dolore tra le macerie di Città della Scienza: «Senza colpevoli e senza futuro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Novembre 2018, 07:00

Rallenta il passo, si ferma al centro delle macerie, poi si volta di scatto dall'altra parte. Quando mostra di nuovo il volto ha gli occhi rossi e le guance rigate dalle lacrime: «Scusa, scusami, è la prima volta che ci torno dopo l'incendio».A sessantasei mesi dal rogo non c'è un colpevole per la distruzione di Città della Scienza, i dipendenti sono in assemblea perché la situazione è critica, hanno sei stipendi arretrati e non sanno quale sarà il loro futuro: macerie fuori, macerie dentro, tutto è troppo spaventoso per riuscire a trattenere le lacrime.