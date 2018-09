Sorpresa, sul tetto del metrò al Centro Direzionale di Napoli spunterà il volto di Virgilio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Settembre 2018, 08:00

Sarà talmente immenso che i viaggiatori non riusciranno a scorgerne i contorni: a guardarlo da sotto, dalla piazza d'accesso alla stazione Metro del Centro Direzionale, sembrerà semplicemente una copertura piena di colori. Per capire cosa rappresenta quella copertura bisognerà guardarla dall'alto: la noterà perfettamente, dall'interno di un aereo, chi atterra a Capodichino quando i voli s'avvicinano alla pista da Ovest.Ecco, l'idea più affascinante è che quel volto, che rappresenta Virgilio darà il benvenuto a quelli che sbarcano a Napoli da lontano.Si tratta della nuova, e conclusiva, svolta progettuale per la stazione della metropolitana del Centro Direzionale. Inizialmente la copertura doveva essere composta da mattonelle poi è arrivata l'idea, grandiosa, della raffigurazione di un simbolo della città. Ma il simbolo non doveva essere banale, retorico, abusato: ecco, allora che è sgorgata l'idea di Virgilio, l'uomo che ha segnato il passato di Napoli, poeta e mago capace di incantesimi virtuosi in grado di cambiare il volto della città.Per realizzare l'immagine, incisa su una copertura in materiale neutro, saranno necessarie alchimie che, forse, allo stesso Virgilio sarebbero piaciute. Bisognerà cercare precisi punti di riferimento durante la realizzazione del disegno sicché tecnici e ingegneri sono saliti sui tetti dei palazzi circostanti alla ricerca dei punti migliori dove piazzare i puntatori laser che garantiranno la precisione millimetrica dell'opera.