Torri di adrenalina, tronchi e castello: così rinasce Edenlandia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 22 Luglio 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affascinati in un tuffo tra sperdute reminiscenze, vertiginosi nuovi giochi, colori, speranze, ricordi, scoperte in un inseguimento continuo tra fantasie, realtà, suggestioni, progetti: tra un mare di fiori riapre. E l'attesa è già febbrile nel pianto di un bimbo di sette anni, arrivato ai cancelli in braccio al papà, quando ha scoperto che proprio no, non si poteva entrare. Il primo parco giochi europeo, l'unico inserito in una zona centrale del tessuto urbano, riapre con i suoi 50 e più anni di età mercoledì trascinandosi dietro un apprensivo carico di aspettative da soddisfare.La graffa sì, super, il drago con il fiocco no, le montagne russe forse, ma tra un anno, il Wild West a settembre, i tozza-tozza ci sono ma del tutto rinnovati, il trenino è lì, inattaccabile con i vagoncini dell'epoca, le panchine scomode di listelle di legno e la locomotiva a gasolio: Edenlandia è così, ti cattura per riportarti indietro e poi spingerti in avanti. Ancora un cantiere aperto, sia chiaro. «Però noi - dice con orgoglio Dario Cortese, advisor del gruppo Grc che ha rilevato società - in meno di un anno, dallo scorso settembre, abbiamo realizzato quello che gli altri non sono riusciti a fare in quattro anni, dalla chiusura definitiva del 2013: spalancare i cancelli tra pochi giorni».D'altra parte l'idea di una trasformazione continua del parco è uno dei concetti chiave della New Edenlandia. Nei prossimi mesi per rimettere in sesto vecchie attrazioni, entro un anno per conquistare al divertimento quei 20mila metri quadrati abbandonati dell'ex cinodromo. Senza fermarsi, perché bisogna sorprendere il visitatore, prenderlo alla sprovvista con giornate a tema, parate, balli variopinti e blitz imprevisti. Come lo stuntman Salvatore Marraffino che promette di piombare dal nulla proprio vicino ai cancelli con un'auto in bilico su due ruote, tra testacoda e derapate fuori controllo.Il cuore corre lì, tra il bianco e l'azzurro del Castello di Lord Sheidon che promette brividi di oleogrammi e animazioni digitali su maxischermi con fantasmi, scheletri, vampiri e morti viventi che hanno soppiantato i vecchi manichini di cartapesta. Immancabile l'attraversamento del laghetto in zattera per il galeone. Roba per i più piccini. Ma guai a lasciarselo sfuggire. «Stiamo provando la torre - provoca Gianluca Vorzillo, amministratore unico della società - Vuoi farti un giro?». La torre è un palo giallo e rosso di 38 metri: si sale strettamente incastrati in un carrello, e si finisce giù a 100 chilometri all'ora. E se non basta si può provare Chaos!, una classica ruota che girando girando ti porta al ritmo della musica sempre più in alto e più crescono i bassi, più spinge i carrelli pericolosamente all'esterno. Tra le novità subito pronte la pista dei go-kart, un po' troppo esigua, in realtà, per sentirsi dei piccoli Schumacher o Vettel.Per la serie, in stile Sarri, di «riscoprire il bambino che è in noi», c'è ancora la giostra con i Dumbo «donata proprio da Disney».