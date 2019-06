Napoli, viaggio dentro lo stadio Collana: pista e spogliatoi rifatti con i fondi Universiadi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 1 Giugno 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È quasi tutto pronto. Manca la tracciatura delle linee bianche sulla pista di atletica nuova di zecca e sul prato bello alto. Lo stadio Collana risorge. E lo fa grazie alla spinta delle Universiadi, altrimenti chissà per quanto tempo ancora sarebbe stato consumato dall'incuria e dall'abbandono. Non pare vero entrare nel tempietto sportivo (ma anche musicale) vomerese e ritrovarlo rinnovato e splendido. Ogni angolo della struttura viene mostrata in esclusiva al Mattino, sia la porzione di competenza dell'Agenzia regionale Universiadi che quella della società Giano Ssd. Proprio su quest'ultima, nei giorni scorsi, erano state avanzate delle ipotesi spiacevoli ovvero che i servizi igienici non fossero ancora pronti. «Eccoli qui, nessun mistero» esclama il costruttore Paolo Pagliara mentre mostra tutta l'area che deve solo essere pulita dalle polveri lasciata dai muratori. Due le principali novità dell'impianto del Vomero: la consegna dell'Aru avverrà il 15 giugno, e la settimana prossima il presidente Vincenzo De Luca è atteso per un sopralluogo; e l'accesso degli atleti è spostato su via Ribera, mentre tutta l'area su vico Acitillo sarà interdetta per ragioni di sicurezza per via degli spalti in pessime condizioni. Ieri c'è stato un sopralluogo da parte del gruppo consiliare Pd della Municipalità, composto da Clementina Cozzolino, Alessandro Capone e Giorgio Cinquegrana «per seguire l'evolversi dei lavori e il rispetto della tempistica. I cittadini del quartiere aspettano da troppo tempo un luogo prezioso per le attività sportive proprie e dei loro figli».