Crolli, transenne e bidoni a palazzo San Giacomo: a pezzi la casa della città

Mercoledì 29 Agosto 2018, 07:35

Crolli, cedimenti di intonaco, distacchi di calcinacci e infiltrazioni d'acqua. Ballatoi interdetti a causa dei marmi della pavimentazione incrinati e rialzati. Lo scalone centrale che collega il secondo piano al terzo transennato da mesi per i dissesti: i lavori di ripristino, dopo la messa in sicurezza, mai partiti. E ancora, al terzo piano, un bidone dell'immondizia blocca le porte dell'ascensore a segnalare che l'impianto è fuori uso. Non trova pace Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, che ad oggi, sembra un cantiere aperto, con ampie parti dei locali pubblici imbracate da transenne e impalcature per la messa in sicurezza.