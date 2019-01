Tronchi mozzati e crolli, benvenuti nel nuovo Virgiliano di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Gennaio 2019, 08:30

Se bellezza e degrado sono i due poli di Napoli, il Virgiliano ce li ha entrambi. Testa e cuore. C'è tutto, su questa cima di Posillipo. La luce e il buio. La vista che mozza il fiato e la desolazione che fa dire peccato. Riapre oggi, dopo circa ottanta giorni di stop, dopo la chiusura decisa per danni da maltempo a fine ottobre, il Parco della Vittoria o della Bellezza, come fu battezzato nell'Anno IX dell'era fascista. Per tutti, in realtà, è la Rimembranza, nome di battesimo quando nacque per ricordare i morti della Grande guerra. E la guerra non è mai finita, lungo la strada che porta ai bastioni monumentali di ingresso. Un conflitto strisciante, che crepa le strade, distrugge la vegetazione. Riapre ma senza nemmeno rifarsi troppo il trucco, questa grande distesa di terrazze sul golfo intitolata a Virgilio. Una pulitura di siepi, la cimatura di qualche albero, il taglio netto di molti altri, giusto una spazzata: la chiamano messa in sicurezza. Una misura di precauzione: nessun albero crollerà sulla testa dei podisti. Il parco è uguale a se stesso, nel suo abbandono. Una montagna di sedie di plastica bianca, qualche ombrellone rotto: roba ammucchiata nelle stradine laterali come polvere sotto il tappeto. Se non la vedi, non c'è. Risorge un po' la vegetazione, come una testa folta dopo una tagliata di capelli. Si rivedono i lecci e gli olivi, ricompare un po' di sottobosco. Il mirto, il rosmarino. Ma ci vuole molto romanticismo per vederlo, in questo contesto che odora di grande occasione mancata.