Napoli, periferie nella morsa dei rifiuti: «Combattiamo da soli contro il degrado»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 15:00

Ci sono montagne di rifiuti in via comunale Cannavino a Pianura. Una strada trasformata in discarica dai pirati del sacchetto che sversano monnezza in ogni momento della giornata. È qui che due mesi fa i cittadini ricoprirono di spazzatura la carreggiata in segno di protesta. E da allora nulla è cambiato. I cumuli d’immondizia crescono a vista d’occhio, alimentate dall’incuria e dall’inciviltà di chi continua a scaricare abusivamente.«Non c'è pace in questo angolo di quartiere», dichiara il presidente dell’associazione “Rinascita Campi Flegrei” Vincenzo Russo. «Le proteste non hanno mai sortito effetto e la discarica è ancora qui in bella vista. Questa strada è terra di nessuno, siamo soli a combattere in prima linea».