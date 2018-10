Napoli, rione Maddalena: la pace sociale imposta dai ras della droga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Ottobre 2018, 07:00

Attenzione, ci sono zone di Napoli dove potrebbe esplodere un nuovo allarme sociale come sta accadendo al Vasto. L'allerta l'ha lanciata Antonio Mattone sulle colonne del Mattino in edicola ieri. Ha spiegato che tra le aree dove la «pressione» tra italiani e stranieri potrebbe diventare insostenibili c'è anche la «Maddalena», quella zona alle spalle della statua di Garibaldi che un tempo era zona di affari leciti e illeciti made in Napoli, poi è passata nelle mani del commercio cinese e che adesso è regno incontrastato degli immigrati centroafricani. Agli italiani resta solo il controllo delle bancarelle: 50 euro a settimana da ogni venditore, senza nient'altro da pretendere.Chi conosce il territorio spiega che non può esserci allarme, almeno allo stato attuale, perché chi domina sul territorio non vuole casino con le forze dell'ordine. Bisogna tenere lontani riflettori perché qui adesso «si fa la droga», si campa con lo spaccio, e gli affari in questo campo non vanno bene se ci sono i riflettori accesi.