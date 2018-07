San Giovanni a Teduccio dal porto ai container, così è svanito il sogno del quartiere operaio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 26 Luglio 2018, 08:00

«Non so nulla. Il progetto è fermo». La voce al telefono risponde senza esitazioni alla domanda sul perché Marina di Vigliena, l'ambizioso progetto per riqualificare il lungomare di Napoli est, sia rimasto solo sulla carta. A parlare è Aniello Adamo, attuale presidente della Porto Fiorito spa, cordata di cui facevano parte sedici imprenditori, che avrebbe dovuto dare vita al rilancio turistico e commerciale di San Giovanni a Teduccio. Un anno fa Porto Fiorito si è tirata fuori dal progetto, facendo causa a Comune e Autorità portuale per la mancata bonifica con una richiesta di risarcimento danni di 70 milioni di euro. Attualmente non ha capitale né soci né una sede: Claudio Fogliano non è più il rappresentante legale ed è stato sostituito da Adamo, ex operaio della società e nipote dell'ex presidente Vincenzo Maiello. Ma dal 2003, anno in cui è datata la delibera di giunta comunale che individuò la Spa come «soggetto promotore» per la realizzazione del porto turistico, il cantiere non ha mai aperto. Il risultato? Due chilometri e mezzo di costa, a pochi passi dall'Academy Apple, dove al posto di lidi balneari, bar, ristoranti e ormeggi per le barche ci sono cumuli di rifiuti, capannoni industriali dismessi e spiagge deserte.