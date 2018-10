Napoli, l'ira del Vasto dopo la passerella di Salvini: «Noi, stranieri in casa nostra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Ottobre 2018, 10:30

Occhi bassi mentre attraversi il Vasto, ti suggerisce un amico della zona: «Basta tenere lo sguardo fisso su uno dei violenti per scatenare l'aggressione». Non ci credi, sembra tutto esagerato, tutto fuori misura, pensi che certe cose finiscono solo nei video diffusi dagli abitanti esasperati, ma succedono una raramente. Così il Vasto lo percorri a testa alta. Finché ti imbatti in Anna, unica negoziante italiana che resiste a via Venezia nei pressi della chiesa del Buon Consiglio: «Pensi che quei video siano esagerati? Allora vieni ad aprire il negozio con me ogni mattina, giornalista, e fammi compagnia qui dentro per una sola settimana, scoprirai che violenza e degrado per noi non sono immagini sul web, ma vita quotidiana».Anna ha mille racconti sugli stranieri ma preferisce partire con la sua «visione» della vicenda: «I veri razzisti sono loro». La frase contiene tutto il disagio del Vasto che convive, giocoforza, con una massa di stranieri sempre più ampia: «Ti guardano in faccia e dicono Italia paese di me..., ti sfidano ridendoti sul muso e dicendo di tutto - Anna non è disperata ma arrabbiata - ho imparato parolacce in almeno venti lingue africane, compresi i dialetti dei villaggi più remoti. Quando me le dicono rispondo per le rime e li caccio dal mio negozio».