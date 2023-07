Napoli, al via la creazione di una residenza universitaria da 500 posti letto a via Ferraris

Alloggiare a Napoli non sarà più un problema per gli studenti che ogni anno decidono di scegliere di studiare negli atenei della città. Dall'anno accademico 2025-2026 potranno decidere di alloggiare nella nuova residenza che sarà costruita in via Ferraris. Nel vecchio palazzo dell'Inps, a pochi passi dalla stazione Centrale, è stato aperto oggi il cantiere di rigenerazione dell'immobile che sarà trasformato nella residenza universitaria da 500 posti letti.

Si tratta della prima iniziativa del Fondo iGeneration, gestito da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat Euramerica) e partecipato da Cassa Depositi e Prestiti Real Asset SGR, con la collaborazione di Fondazione Con Il Sud e ulteriori investitori istituzionali.

L'investimento complessivo è di circa 40 milioni di euro.

«L'obiettivo è trasformare l'immobile abbandonato in un'infrastruttura capace di intercettare i bisogni della città e in particolare dei giovani - ha detto Domenico Bilotta, direttore generale di Investire SGR - creando non solo posti letto, ma anche spazi di comunità, un hub di aggregazione che favorisca la capacità di collaborare con gli Atenei e il mondo delle imprese. Vorremmo sostituirci a un'offerta destrutturata e costosa, quale è quella delle seconde case affittate agli studenti e ai giovani professionisti».

Il concept della struttura, che si sviluppa su una superficie di 15mila metri quadri, contempla la realizzazione di un resort urbano costituito da oltre 353 camere dotate di infrastrutture tecnologiche innovative e dedicate principalmente agli utenti universitari e, in via secondaria, a city users e giovani professionisti alla luce della presenza di una componente short term (hotel e ostello). La struttura, inoltre, sarà dotata di spazi comuni a servizio della residenzialità degli utenti nonché di spazi direzionali, riservati alle attività di coworking strutturato.