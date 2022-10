Napoli, restyling “fai da te” al Vomero: volontari trasformano tronco-pattumiera in fioriera

«Il motto è sempre lo stesso: se non ci pensate voi lo facciamo noi...», scrive Fabio Procaccini, su Facebook. L'avvocato ambientalista, già noto per multe civiche e fioriere contro la sosta selvaggia al Vomero, ritorna con l'ultima azione di resistenza civica.

«Insieme a Valeria Ricci, Antonio Malva, Matteo Coppola, Marisa Bertoldi e Ruben D'Agostino, stiamo dando vita ad un moto spontaneo di reazione all' inciviltà, al disordine ed alla monnezza», afferma Procaccini.

«Sentiamo di affogare nella spazzatura, di asfissiare dallo smog e di paralizzare sui marciapiedi per colpa dei tavolini, dei monopattini e degli scooter che vi camminano liberamente. Stiamo facendo quello che possiamo con le nostre molteplici microazioni riqualificative consapevoli che tante gocce insieme formano il miglioramento. Il tronco-pattumiera di via Scarlatti, è il più brutto biglietto da visita alle porte del salotto vomerese. Ucciso l'albero il suo ultimo scheletro si è trasformato in un ricolmo pattume che abbiamo riconvertito. Alla Pubblica Amministrazione il compito di sradicare il tronco, piantate un giovane albero e donare ai cittadini i cestini dove poter lasciare i loro rifiuti da “passeggio”. L'anima di questa Resistenza Civica è incarnata da me e dal noto artista Ruben D'Agostino. A noi si stanno unendo in tanti e tanti invocano il nostro aiuto alternativo».