Napoli, la riapertura del Gran Bar Riviera: folla delle grandi occasioni

L'insegna del Gran Bar Riviera torna ad illuminarsi regalando nuova vita e splendore allo storico locale di Napoli. Una riapertura gloriosa figlia di un coraggioso investimento di Salvatore Leonessa, esperto in ristorazione, che non si è fermato dinanzi alle difficoltà dettate dal difficile momento storico e ha scelto di rilevare il locale e, senza cambiare la sua destinazione d'uso, è riuscito a salvare un pezzo della memoria storica della città. «Veramente grande coraggio e voglia di ricominciare - commenta Mary Leonessa che gestirà il bar insieme al padre, Salvatore Leonessa, e la madre -. Durante il percorso intrapreso con questa scelta, abbiamo capito quanto questo bar fosse importante per i napoletani, quanto in ogni pezzetto delle loro vite fosse presente un ricordo condiviso con il Gran Bar Riviera. Non mi aspettavo tanto amore e calore per il bar e questo ci ha fatto avvertire una grande responsabilità».

Si è volutamente scelto di non stravolgere la storicità del posto con eccessive modifiche, è quasi tutto com'era ad eccezione di un allure diversa di colore azzurro: il colore che meglio identifica la città di Napoli. Mary spiega che con lo slogan «Il bar di tutti i bar di Napoli» si desidera trasmettere un forte senso di accoglienza che regala spazio ad ogni fascia di età, e al contempo, si cerca di soddisfare anche le richieste più esigenti di chi è a dieta o adotta uno stile alimentare diverso: «Cerchiamo davvero di renderlo il bar di tutti e il bar per tutti», conclude.

Un ritorno in grande stile, la riapertura ha raccolto l'affetto, ma anche la vivace curiosità di molti partenopei che si sono presentati per assistere all'inaugurazione ufficiale. Il Gran Bar Riviera si anima di vita e colore: i tavolini esterni tornano ad accogliere i primi avventori, le sale interne del bar si movimentano con un festoso via vai di clienti. Brindisi e aperitivi seguono le congratulazioni e gli auguri diretti alla famiglia Leonessa, acclamata con grande stima ed ammirazione dai numerosi avventori, amici, ma anche residenti ed esercenti del quartiere.

Il locale - chiuso dal 9 marzo scorso - con la sua riapertura sembra quasi lanciare un messaggio trainante di speranza che sembra assumere il sapore di un felice ritorno alla normalità.