Napoli, riapre (a metà) la biblioteca di Ponticelli dopo tre mesi di stop

Riaperta la biblioteca comunale 'Grazia Deledda' di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, chiusa al pubblico dai primi giorni di aprile per inagibilità. Riapertura parziale visto che, per ora, il bene pubblico di vico Santillo può accogliere studenti e cittadini soltanto nei locali e negli spazi al piano terra mentre restano inutilizzabili quelli al primo piano dove restano le situazioni di pericolo.

A darne notizia è la VI Municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) attraverso un avviso sul sito web istituzionale sul quale si specifica che la biblioteca sarà aperta dalle ore 9 alle 15 e che resterà chiusa durante il mese di agosto. La notizia è stata commentata da Mariarca Viscovo, assessore municipale alle politiche sociali con delega alle biblioteche. In un post Facebook l'esponente della giunta guidata da Sandro Fucito evidenzia: «La Biblioteca in oggetto è stata da noi fortemente attenzionata in questi mesi a causa della sua chiusura derivante da problemi di inagibilità e deficit strutturali peggiorati nel corso degli anni. Pur consapevoli delle tante problematiche che la interessano, abbiamo ritenuto indispensabile insistere, sebbene per un parziale ripristino», scrive la Viscovo che dettaglia: «La struttura, infatti, rappresenta il principale presidio culturale e di legalità in un territorio sociale fragile pieno di criticità che consente alla comunità tutta di usufruire di uno spazio in un'ottica risocializzante e aggregativa oltre che culturale. Resta chiaro che nel mentre ciò accade,si continuerà a sollecitare per restituire agibilità all'intera Biblioteca».





La "riconsegna" della biblioteca di Ponticelli è avvenuta dopo l'annunciato sit-in di residenti e associazioni di Napoli Est previsto e confermato per domani, venerdì 15 luglio alle ore 19, davanti la sede istituzionale della VI Municipalità in via Atripaldi a San Giovanni a Teduccio. L’iniziativa, in particolare, è organizzata dalle associazioni Noi@Europe e TerradiConfine e dalla cooperativa sociale Sepofà protagoniste di SocializziAmo in Biblioteca, progetto che ha permesso una riqualificazione parziale della struttura e una rigenerazione con corsi di lingua, eventi, coinvolgimento di bambini, adolescenti e adulti in diverse attività.

«Dopo 100 giorni la biblioteca riapre. Una decisione di buon senso che ci fan bene sperare per il proseguo delle attività all'interno della biblioteca. Finalmente la nostra istanza di apertura, seppur parziale, è stata accolta ed è una piccola vittoria delle associazioni che co-gestiscono» afferma Roberto Malfatti, presidente della cooperativa sociale Sepofà, che evidenzia: «Ora va aperto un serio ragionamento sulla governance delle biblioteche, almeno di quelle che sono nel perimetro della sesta municipalità. Ne parleremo domani durante la manifestazione che si terrà nello spazio antistante la municipalità».

A maggio scorso la società comunale Napoli Servizi è intervenuta per ripristinare i servizi igienici nella biblioteca di Ponticelli. Ulteriori interventi occorreranno per mettere in sicurezza gli spazi al primo piano dove si verificano pesanti infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura che hanno creato diversi danni e, più in generale, per riqualificare l'intera struttura che è l'unico luogo pubblico della cultura a disposizione di oltre 50mila abitanti.