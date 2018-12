Capodimonte, il bosco riapre a metà: restano chiusi cinque viali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Dicembre 2018, 08:30

Sotto il sole pallido di Natale, a Capodimonte, cinquantacinque giorni dopo la tempesta il mondo di mezzo è tornato a popolarsi. Così si chiama la Porta che da ieri si spalanca di nuovo sui viali del Bosco, un ombrosissimo chilometro che dalla Reggia scende verso i grandi prati confinanti con via Miano. Certo, gli altri cinque viali sono ancora incerottati con spessi teloni verdi che inibiscono l'accesso. Ma almeno la Porta di Mezzo non è più sbarrata. E sono riaperti pure l'altro varco interno, Porta Caccetta, e Porta Miano, l'ingresso a pochi passi dal Garittone, ex deposito Anm destinato a diventare un parcheggio proprio al servizio del Bosco e del Museo. Così, tornano accessibili, le praterie tra il Cellaio e la Fagianeria, l'area dedicata ai cani e i due campetti di calcio ricavati alle spalle dell'Istituto Caselli. Certo, c'è ancora tanto lavoro da fare. Per capirlo basta osservare lo scenario post-apocalittico lasciato in eredità dal nubifragio del 29 ottobre: nel bel mezzo della selva giacciono a terra le ciclopiche radici di alberi secolari. Il vento ne ha buttati giù circa 110 (alcuni anche risalenti al 1800), tra i quali 80 lecci, mentre altri 40 dovranno essere abbattuti per ragioni di sicurezza. «La parte meridionale del Parco resta ancora interdetta: sui 134 ettari totali, solo 40 sono stati riaperti. Speriamo di restituire per Pasqua l'intero Bosco ai cittadini», azzarda una previsione Nunzia Petrecca, che con la sua società Euphorbia cura il Bosco. «Le radici le lasceremo qui a memoria del nubifragio, e riempiremo gli spazi vuoti con altri alberi. Altri tronchi più piccoli, invece, diventeranno delle sedute», continua. Il vento ha anche scoperchiato parte del tetto della cappella di San Gennaro, di fronte alla sede principale dell'Istituto Caselli, che perpetua la tradizione delle ceramiche di Capodimonte. Sylvain Bellenger, direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte, sottolinea con orgoglio: «Abbiamo riaperto dopo una ventina di giorni il Belvedere e il Giardino dei principi, adesso recuperiamo altri 24 ettari. È il regalo di Natale che facciamo alla città.