Napoli, riaprono i bar, la gioia del primo caffè dell'anno al banco

Primo dei due giorni in zona gialla, a Napoli, come nel resto d'Italia riaprono i bar, fino alle 18 e la città torna ad animarsi e per strada i tavolini dei locali sono (quasi) pieni. Un segnale di ripartenza per i tanti imprenditori del settore che non hanno rinunciato alla possibilità di riaprire, seppur per quarantott'ore: « Abbiamo aperto per dare una sistemata, ma anche per far vedere che ci siamo ancora. Il lavoro non è ripartito del tutto, ma questi due giorni li viviamo come un primo passo verso il ritorno alla normalità» dice il proprietario di un bar di Piazza Bellini.

«La chiusura delle scuole e il lavoro da casa non ci hanno dato la possibilità di vivere questa apertura a pieno regime, non c'è lo stesso numero di clienti a cui eravamo abituati, ma prendiamo questi due giorni come una prova generale per ritornare alla normalità, anche se bisogna aspettare per capire in che zona saremo collocati per capire come portare avanti il lavoro» spiega un barista.

«La realtà - racconta il proprietario di un bar a Piazza Dante - è che molti clienti sono titubanti nel sedersi al tavolo, bisogna riabituarsi a questa apertura, ma anche al fatto che nel fine settimana saremo chiusi. La mattinata è andata abbastanza bene, ma aspettiamo l'ora dell'aperitivo, anticipato a prima delle 18, per capire come sarà andata questa prima giornata. Per ora sembra un normale giovedì di gennaio».

E se i gestori dei locali hanno ancora qualche perplessità, la gioia di chi è seduto al tavolo è palese: «Il caffè preso al bar ha tutto un altro sapore - dice un ragazzo- e poi così posso finalmente rivedere i miei amici con cui non parlavo dal vivo da due mesi».

Questo assaggio di normalità, insomma, ha tutto il sapore della colazione: breve come una pausa caffè, ma dolce come un cornetto al cioccolato, per chi, finalmente, può ritrovare un'abitudine che sembrava solo un ricordo.

