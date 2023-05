Napoli Est, riattivata la fontana di Ponticelli

Alta l’attenzione sull’opera di Daniel Buren nella zona orientale di Napoli. La fontana in via Argine, recuperata per il Giro d’Italia e poi spenta per diversi giorni, è stata al centro di nuovi interventi per far tornare acqua e bellezza.

In particolare, nelle ultime ore i tecnici dell’azienda comunale Abc Napoli sono tornati a operare intorno alla coloratissima fontana il cui restyling è avvenuto tra aprile e maggio così da essere ammirata in occasione dell’importante kermesse sportiva ospitata in Campania lo scorso 11 maggio.

La fontana, stando a quanto fanno sapere dal Comune di Napoli, è stata fermata ieri mattina per un sopralluogo tecnico utile a delle migliorie: dalla resinatura delle superfici a interventi sulle lamine di sfioro, e così via.

Inoltre, era stato svuotato il circuito di seimila litri d’acqua e avviato il successivo riempimento a partire dalle ore 14. Per evitare di sottrarre tutta l’acqua al fabbricato uffici ABC (che insiste a ridosso, collegato alla stessa rete dell’opera) il riempimento ha impiegato circa sedici ore. La circostanza, precisano da Palazzo San Giacomo, riguarda tutte le fontane comunali gestite da ABC che vengono fermate e i cui circuiti sono svuotati e riempiti per normale esercizio in media ogni due settimane.

Dunque, il Comune e Abc Napoli hanno lavorato alla riattivazione della fontana che Buren ha realizzato nel 2004. Il flusso d’acqua e il getto centrale sono tornati regolari intorno all’ora di pranzo di oggi.