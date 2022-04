Napoli, riecco il monumento allo Scugnizzo

Fervono i lavori per la riconsegna alla città, del monumento allo Scugnizzo, obelisco - scultura che celebra le Quattro giornate di Napoli del 1943 contro l’occupazione nazista, al centro di piazza della Repubblica.

Il monumento, era stato smontato per consentire i lavori della linea 6 della metropolitana di Napoli.

Da oltre un anno, attenti restautratori, hanno ricomposto pezzo per pezzo la scultura e l'opera sarà visibile nella sua integrità a breve.

Il monumento alle Quattro giornate di Napoli, meglio conosciuto come Monumento allo Scugnizzo, venne realizzato venti anni più tardi nel 1963, per ricordare la liberazione della città di Napoli, medaglia al valore della Resistenza. Opera dallo scultore Marino Mazzacurati, il gruppo scultoreo, dal forte impatto evocativo e drammatico, è lavorato in tutti e quattro i lati in modo che, ovunque si provenga, è possibile osservare i volti degli Scugnizzi, travolti nel moto vorticoso della pietra.