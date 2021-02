Napoli: reati ambientali nel parco degli Astroni, sotto sequestro 14 officine e 10 camion dell'Asia

Il Comandante della Polizia Metropolitana di Napoli, Lucia Rea, comunica che dalle prime ore di questa mattina è in corso una maxi-operazione contro i reati ambientali nella zona di Agnano/Parco degli Astroni, ai piedi della tangenziale di Napoli, che vede all’opera gli agenti della Polizia di Palazzo Matteotti congiuntamente ai militari dell'Esercito Italiano.

Sequestrate 14 attività completamente abusive. Sequestrati anche una decina di camion dell'ASIA su un'area di rimessaggio abusiva. Questi i reati contestati che hanno portato al sequestro delle attività: abbandono di rifiuti pericolosi, gestione illecita di rifiuti, illecite immissioni in atmosfera, sversamento in fogne di oli esausti. Tra gli esercizi sottoposti a sequestro, officine meccaniche e di verniciatura con relativa produzione e gestione illecita di ingenti quantità di rifiuti pericolosi, rimessaggio natanti con annesse officine di riparazioni meccaniche e strutturali e altre tipologie.

Le operazioni, coordinate dal Comandante Lucia Rea, che vanno inquadrate in quelle di secondo livello della cabina di regia della Prefettura di Napoli e che sono ancora in corso, hanno visto l'impiego di 24 unità della Polizia Metropolitana e di 18 dell'Esercito Italiano. L’operazione è il risultato di indagini effettuate da analisti territoriali. La Polizia Metropolitana è quotidianamente impegnata in operazioni di attacco contro i reati ambientali e le economie illecite.

