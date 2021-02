Napoli: sversa rifiuti e i carabinieri lo inseguono, nella fuga perde una vasca da bagno

I carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti un 70enne di Calvizzano che, a bordo della sua autovettura munita di un carrello appendice trasportava del materiale ferroso di risulta lungo via San Nullo di Giugliano, in direzione Licola.

Quando ha intravisto la pattuglia ha provato a sottrarsi al controllo e si è lanciato in una manovra azzardata che gli ha fatto perdere dal carico una vasca da bagno. Comprendendo di non poter fuggire in auto è scappato a piedi ma è stato bloccato dopo una corsa di pochi metri. L’auto, il carrello e rifiuti vari trasportati – quasi 4 quintali - sono stati sottoposti a sequestro penale.

