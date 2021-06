Napoli, rifiuti davanti al centro riabilitativo: strada occupata, pazienti a rischio

Camminano con difficoltà in carrozzina o con le stampelle, tra cassonetti colmi di rifiuti ed una discarica a cielo aperto ai margini della strada. Accade in via Carlo Pisacane, in pieno centro a Napoli, all'ingresso della struttura riabilitativa “Dinastar”. Un centro che ospita decine di pazienti al giorno – sia bambini che adulti – affetti da handicap fisici, neuropsicomotori, cognitivi e sensoriali.

APPROFONDIMENTI LA CHIESA Don Mimmo Battaglia a Roma per la benedizione del Pallio di Papa... L'URBANISTICA Albergo dei Poveri, cento milioni e cento idee per la... IL PRIDE Pride Napoli, è Arisa la madrina: «Oggi non dobbiamo... IL REPORTAGE Napoli, piazza Mercato in agonia: «Qui solo rifiuti e...

«E' un degrado contro cui combattiamo da tempo – dichiara il dott. Gennaro Cardillo – ma che nessuno per ora ci ha ancora aiutato ad eliminare. In questi cassonetti vieni sversato di tutto in ogni ora del giorno e della notte. Rifiuti di ogni genere e grandezza che attirano topi ed insetti come le blatte che spesso volano anche nei nostri locali. I pazienti riescono a malapena a passare su questi marciapiedi che sono sempre impraticabili. Un vero problema che ora si deve risolvere. Inoltre siamo convinti che non sia giusto lasciare la pulizia della strada, nella maggioranza dei casi, ai cittadini che con responsabilità e spirito di iniziativa si attivano per il bene di tutti».

Un bene che va salvaguardato, come ci tengono a far sapere i negozianti della zona. Tra tutti i proprietari di una scuola guida che, proprio per la spazzatura lasciata davanti le saracinesche, sono costretti a rimanere le serrande abbassate. «Questa batteria di cassonetti – afferma Armando Simeone del “Comitato lenzuola bianche” – non potrebbe stare in questa strada ed in questa posizione. Dal comune erano arrivate indicazioni precise circa questa disposizione dei contenitori. Creano inevitabilmente una discarica, costringendo i cittadini ad intervenire in prima persona. Durante il giorno infatti, molte persone si armano di scope e palette per tenere pulita la strada e questo è inaccettabile. Tutta via Pisacane è sommersa dai rifiuti ed a rimetterci sono soprattutto i pazienti del centro riabilitativo. Bisogna restituire sicurezza e dignità a queste persone che non possono essere costrette a fare lo slalom tra i rifiuti, per curarsi contro le patologie da cui sono afflitte».