Napoli, slalom tra i rifiuti a Fuorigrotta: area abbandonata ai margini dei cantieri

Le scuole hanno appena riaperto e per gli studenti, soprattutto i più piccoli, le cose iniziano a non andare bene. Su via Andrea Doria infatti, proprio all’esterno dell’istituto, i giovani alunni - per rientrare a casa - sono costretti a fare un insano slalom tra i rifiuti.

Un percorso a ostacoli generato dalla discarica che si è venuta a creare proprio ai margini dell’area dei cantieri, in direzione del Viale Augusto. Un’area ormai degradata e senza controllo dove, nei giorni scorsi, è stata addirittura abbandonata una macchina.

A nulla sembrano essere servite le denunce e le istanze dei cittadini che ora, unite a quelle dei genitori dei bambini dell’istituto scolastico, sono diventate ancora più forti. Una serie di allarmi inascoltati che soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, vengono ancora “lanciati nel vuoto”.