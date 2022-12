Napoli Est, rifiuti lasciati in strada: migliaia di euro per le bonifiche

L'abbandono di rifiuti in strada costa caro alle casse comunali. Ogni anno si spendono migliaia di euro di risorse pubbliche per bonificare le aree soggette al diffuso fenomeno che riguarda, in particolare, i quartieri della zona orientale di Napoli.

Dagli ingombranti ai resti di lavori edili, dagli pneumatici ai materiali non adeguatamente differenziati: in strada sono costantemente abbandonati rifiuti di ogni genere, anche speciali e pericolosi, da parte di residenti, passanti, commercianti, aziende e così via. Per tale motivo Palazzo San Giacomo interviene con operazioni straordinarie messe in campo da Asia Napoli, l'azienda comunale che si occupa del prelievo e della gestione dei rifiuti in città.

Operai e mezzi della società municipalizzata operano in numerose aree «maggiormente soggette a fenomeni di inciviltà per l'irresponsabile abbandono di rifiuti», come evidenziato negli atti con cui il Servizio 'Igiene della Città' ha stanziato 150mila euro per l’attività di rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati sul territorio e altri 125mila euro per il servizio di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto rinvenuti su aree pubbliche e/o aree private comunque soggette a uso pubblico.

Si tratta di misure necessarie per garantire igiene, decoro e sicurezza in diverse aree della città e specie in quelle dove si creano micro-discariche intorno ai cassonetti e vere e proprie discariche in aree desolate e già da anni interessate dal problema, come avviene a Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. Difatti, in attesa di azioni più consistenti - quali l'estensione del servizio di raccolta differenziata, la conseguente rimozione di cassonetti e campane, l'implementazione di videosorveglianza e controlli - le operazioni di prelievo straordinario risultano indispensabili per garantire le migliori condizioni di fronte al mancato corretto smaltimento di rifiuti e ogni altro tipo di materiale che, in diverse circostanze, restano in strada per diversi giorni.

Molte altre risorse pubbliche sono state “impegnate” per i prossimi anni per sostenere le attività urgenti di rimozione di rifiuti sul territorio cittadino che dovessero rendersi urgenti e indifferibili.