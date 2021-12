Napoli invasa dai rifiuti, Manfredi: «La gestione non funziona, Asia effettui intervento straordinario»

«La gestione non è soddisfacente. Noi interverremo nelle prossime settimane ma adesso c'è un tema d'emergenza rispetto al quale l'assessore ha sollecitato Asia affinchè effettui un intervento straordinario che garantisca una maggiore pulizia della città, soprattutto in questo periodo festivo, che elimini i cumuli che si sono creati per la concomitanza sia del contrasto sindacale interno all'azienda sia per i contagi Covid che ci sono stati». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione alla situazione dei rifiuti in città.

A margine del Consiglio comunale, il primo cittadino ha riferito che già per la giornata di oggi attende di avere da Asia i primi riscontri.

Manfredi ha tuttavia sottolineato che in Asia c'è «un problema di organizzazione complessiva e anche di avvio del concorso che noi faremo perché c'è necessità di risorse umane e quindi c'è bisogno di sbloccare subito la situazione».