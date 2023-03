Le immagini sono nitide, mostrano una Lancia Ypsilon con un materasso legato sul tetto, che s’accosta al marciapiede. L’uomo scende con calma, slega il materasso e lo lascia ai margini della strada. La targa si legge chiaramente, gli addetti la registrano e avviano le procedure per comminare una pesante contravvenzione al pirata dell’immondizia. In genere la sanzione contiene il massimo previsto, 500 euro; in alcuni casi scatta anche la denuncia penale.

La guerra ai pirati dell’immondizia, dal primo gennaio, ha avuto una poderosa accelerata. In campo, oltre alle abituali attività della polizia municipale, sono state messe telecamere in tutto il territorio cittadino (che sono destinate ad aumentare) e 007 che si appostano nei pressi dei cassonetti per fermare gli sversatori fuori orario e quelli che cercano di infilare nella spazzatura anche materiale pericoloso e proibito.

Vincenzo Santagada dalla terza decade di gennaio siede (anche) sulla poltrona da assessore all’ambiente e parla dei risultati conseguiti con grande entusiasmo: «Si tratta di attività complesse ma estremamente utili. Consentono, soprattutto, di cancellare vecchie e sbagliate abitudini che però, va sottolineato, sono in diminuzione grazie soprattutto al senso di civiltà della maggioranza dei nostri concittadini».

Nel frattempo, però, bisogna andare avanti con vigore sul fronte dei controlli e del presidio del territorio. C’è la (giustificata) richiesta di non segnalare i luoghi dove sono attualmente piazzate le telecamere di controllo alle quali se ne aggiungeranno molte altre, soprattutto nelle vicinanze delle aree a maggior concentrazione di discariche abusive. La gestione degli impianti di sorveglianza è complessa soprattutto perché dovrebbero essere piazzati in luoghi non facilmente accessibili e possibilmente nascosti, anche perché è già accaduto che le telecamere, una volta individuate, sono state rimosse e distrutte. Diversa l’attività degli 007 sparsi sul territorio i quali si appostano in prossimità dei cassonetti stradali per filmare i pirati dell’immondizia: non sempre intervengono direttamente, dipende dalla situazione, quando si trovano di fronte a persone losche si limitano a filmare lo sversamento e la targa del mezzo utilizzato per poi procedere in un secondo momento con le contravvenzioni.

La documentazione raccolta nei primi due mesi del 2023 consente di comprendere quali sono le aree della città maggiormente riottose al rispetto delle norme sul conferimento dei rifiuti.

Salta subito all’occhio un dato: la municipalità che ha ricevuto il maggior numero di sanzioni e la prima, quella che comprende i quartieri di Posillipo, Chiaia e San Ferdinando; ben due municipalità, invece, la terza e la settima che comprendono la Sanità, Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno, sono a quota zero contravvenzioni. In entrambi i casi esiste una spiegazione: la prima municipalità è quella dove si concentra un gran numero di ristoranti, bar, locali che sono più frequentemente controllati e che più spesso subiscono multe; dall’altra parte, la terza e la settima municipalità, per adesso, non sono ancora coperte dalla videosorveglianza per cui gli eventuali pirati dell’immondizia non sono stati ancora individuati né sanzionati. La prima municipalità è, ovviamente, anche quella che ha pagato di più in termini economici: in totale 14.950 euro di multe su un totale, in città, di 36.800. Al secondo posto nella classifica delle multe ai pirati dell’immondizia c’è la quarta municipalità, quella che comprende la maggior parte del Centro Storico: qui sono state comminate 41 sanzioni per un totale di 8.800 euro.