Napoli, rimosso il manifesto hard davanti all'ospedale dei bambini

Sabato 10 Febbraio 2018, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2018 11:25

Dopo la denuncia delle mamme dei piccoli pazienti ricoverati all'ospedale Pausilipon, il tavolo inter-assessorile del Comune di Napoli, coordinato dalla delegata alle pari opportunità Simona Marino, ha disposto il manifesto pubblicitario scandaloso, operazione regolarmente effettuata dalla Napoli Servizi.«Il tavolo di lavoro - recita una nota diffusa dal Comune - è da tempo a supporto delle azioni di sensibilizzazione e monitoraggio della pubblicità e delle immagini lesive della dignità non solo delle donne ma di qualsivoglia orientamento di genere contro l'incitamento all'odio e ad ogni forma di discriminazione e contro la comunicazione omofoba».Positivo il commento di Mara Carfagna, deputato e consigliere comunale a Napoli di Forza Italia, tra le prime a sollevare il caso: «Bene la rimozione dell'affissione irriguardosa dinanzi l'ospedale pediatrico. Sia di monito all'amministrazione comunale per operare con maggiore attenzione. La vicenda ha dimostrato come sia necessaria una regolamentazione nazionale sul tema. Ecco perché il governo di centrodestra, quando ero ministro, aveva stipulato un accordo tra dipartimento per le pari opportunità e Istituto per l'autodisciplina pubblicitaria che consentiva il ritiro di campagne pubblicitarie violente o sessiste nel giro di pochissimo tempo. Pensiamo che quello strumento debba essere utilizzato più e meglio di quanto sia stato fatto in questi anni».